امروز؛ سال‌روز تولد مردیست که برای میلاد آئین قشنگ حق پرستی، متولد شد؛ او که دعوت کننده مردم به یکتاپرستی بود و تولد فرزند شایسته‌اش امام جعفر صادق (ع) که پا جای ردپای آن حضرت گذاشت.

میلاد پیامبر نور و رحمت و امام صادق (ع)؛ فرصتی برای بازخوانی پیام اخلاق و وحدت

میلاد پیامبر نور و رحمت و امام صادق (ع)؛ فرصتی برای بازخوانی پیام اخلاق و وحدت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مسلمانان جهان این مناسبت فرخنده را گرامی می‌دارند؛ روز‌هایی که یادآور تولد پیامبر رحمت و پیام‌آور اخلاق، مهربانی و وحدت و رئیس مذهب تشیع است.

حضرت محمد (ص) در شرایطی به دنیا آمد که جامعه آن روز با جهل، تبعیض و تفرقه دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پیام اصلی رسالت ایشان، دعوت انسان‌ها به توحید، اخلاق، عدالت، برادری و کرامت انسانی بود.

امام جعفر صادق (ع) نیز با تکیه بر دانش و معارف اسلامی؛ نقش مهمی در گسترش علم و تربیت شاگردان و اندیشمندان ایفا کرد و مکتب علمی ایشان به یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش و ترویج معارف اسلامی تبدیل شد.

تقارن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فرصتی برای تأکید دوباره بر مشترکات مسلمانان و ضرورت تقویت همدلی و وحدت در جامعه اسلامی است؛ وحدتی که می‌تواند زمینه‌ساز مقابله با اختلافات، کاهش شکاف‌ها و تقویت انسجام میان مسلمانان باشد.

میلاد پربرکت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، یادآور این حقیقت است که راه رسیدن به جامعه‌ای سرشار از صلح، عدالت و همدلی، از مسیر اخلاق، مهربانی، دانایی و وحدت می‌گذرد.

پخت غذای نذری و اطعام احمدی نیز از جمله برنامه‌های هفته وحدت بود که امروز در ایلام انجام شد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: تعداد هفت هزار و ۵۰۰ دست غذا از طرف دفتر حرم حضرت اباالفضل العباس در ایران میان نیازمندان استان توزیع شد.

حجت‌الاسلام چراغی‌پور افزود: به مناسبت هفته وحدت، برنامه‌های مختلف فرهنگی نیز انجام شد.