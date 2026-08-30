\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0641\u0631\u0645 \u0648 \u06a9\u0645\u06a9 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n