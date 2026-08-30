به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین، خانواده، دوستان و اقوام مرحوم حسینی، ساده زیستی، کم حرف بودن، کم خوری و روزه داری و شب زنده داری را از ویژگی‌ها مرحوم سید علی حسینی بیان کردند.

حمید رضا فتحی نویسنده کتاب از هجر تا وصال که شرح مختصری از زندگی مرحوم حسینی است در این آیین گفت: مرحوم حسینی الگویی برای اقشار مختلف جامعه بخصوص کارمندان و معلمان است.

قرار است سال آینده کنگره علمی و تحقیقاتی مرحوم حسینی دولت‌آبادی برگزار شود.