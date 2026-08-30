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کشتی مسافربری با ۲۶۷ سرنشین در سواحل گیرنه قبرس شمالی دچار آبگرفتگی شد و عملیات امداد و نجات در جریان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بنابر گزارشها، عملیات جستوجو و نجات برای مسافران این کشتی مسافربری که پس از ترک بندر (گیرنه) در جزیره قبرس (TRNC) واژگون شد در جریان است و مسئولان محلی میگویند تاکنون حدود ۱۰۰ مسافر را به ساحل منتقل کردهایم.
این کشتی که از بندر کیرنیا عازم تاشوچو بود، اندکی پس از حرکت دچار آبگرفتگی و واژگون شد، مجموعاً ۲۶۷ نفر شامل ۲۵۹ مسافر و ۸ خدمه در این کشتی حضور داشتند.
در این حادثه ۶ نفر جان باختند.