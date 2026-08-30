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نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز نهبندان گفت: اتحاد مردم ایران بود که آمریکا را در جنگ نا امید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز نهبندان و یادواره سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۷۸ به این شهرستان، ضمن گرامیداشت هفته وحدت با اشار ه به اینکه در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی دشمنان به ویژه آمریکا بارها در پی توطئه افکنی به ملت ایران بوده اند افزود: آنها در این سالها بارها به سد آگاهی ملت برخورد کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه آمریکا مکار است و تحت هیچ شرایطی نمیخواهد آنچه را ما می گوییم بپذیرد و نمی توانیم تفاهم کنیم افزود: آمریکا ۶۶ روز دیگر تا انتخابات با ما بازی خواهد کرد و ما باید تکلیف خود را با آمریکا روشن کنیم.
وی با اشاره به کارزار جدید انزوای اقتصادی آمریکا گفت: آمریکا در طرحهای قبلی شکست خورده و اکنون طرح جدیدی آماده کرده که ما نباید اجازه دهیم مردم ما را با اقتصاد و سختی معیشت روبهرو کند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا در جنگ با رزمندگان ما شکست خورده و اکنون از طریق فضا سازیهای مجازی به دنبال هدف خود است که با هوشیاری ملت توطئه ها خنثی می شود.
حاجی بابایی گفت: هیچ شخصی در ایران به دنبال جنگ نیست، اما دشمن اگر به ما حمله کرد، به دشمن امان نمیدهیم و تا آخرین لحظه دشمن را تا آن طرف دنیا تعقیب می کنیم و از ایران و اسلام و آرمان شهیدان دفاع میکنیم.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران خونخواه امام شهید هستند و هیچ موضوعی باعث نمیشود ملت ایران از خونخواهی امام شهیدش صرف نظر کنند افزود: در پیام رهبری تاکید بر وحدت و تلاش صادقانه دولت یک اصل برای ما است و هر سخنی که از سوی هر شخصی صادر شود و بیانگر ضعف ملت باشد قابل قبول نیست و نباید سخنی بگوییم که دشمنی که نا امید شده دوباره به میدان بیاید، این حرف ها رهبری را ناراحت میکند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مردم همیشه در صحنه هستند و وفاداری خود را به نظام و ارزش هایش در شش ماه حضصور در خیابانها ثابت کردند افزود: در کنار این ها همه تدابیر را باید اندیشید تا اقتصاد مردم درست شود.