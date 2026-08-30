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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهرهبرداری ۲۸۶ طرح ارتباطی با اعتبار بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان در مازندران خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر ۲۳۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه در استان فعال است و مازندران از استانهای پیشتاز در زمینه توسعه زیرساخت ۵G به شمار میرود.
حاتمیزاده ادامه داد: بابل نخستین شهر کشور با پوشش کامل ۵G است و آمل نیز به این جمع خواهد پیوست.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بهرهبرداری از سایت همراه اول در برامسر شیرود تنکابن گفت: این سایت با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان احداث شده و با پوشش محدودهای به شعاع حدود ۲ کیلومتر، مشکلات آنتندهی در مناطق لپاسر، توکله و فقیهمحله را تا حد قابلتوجهی برطرف میکند.
وی درباره توسعه ارتباطات روستایی افزود: بر اساس قانون، روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به اینترنت متصل شوند و توسعه این زیرساختها برای افزایش رفاه و کاهش هزینههای مردم ضروری است.
حاتمیزاده گفت: در دولت چهاردهم پوشش طرح ملی جینف در روستاهای مازندران به ۷۱ درصد و در شهرها به ۸۴ درصد رسیده است.
وی افزود: عملیات اجرایی فیبر نوری در ۱۵ شهر مازندران به پایان رسیده و در ۱۳ شهر دیگر نیز در حال انجام است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت توسعه اینترنت ثابت و پرسرعت تأکید کرد و گفت: حرکت مردم از سرویسهای ارتباطی فعلی به سمت اینترنت ثابت میتواند کیفیت و سرعت خدمات دیجیتال را افزایش دهد.
حاتمیزاده همچنین از افزایش ۲۲ درصدی پهنای باند و ۲۹ درصدی ظرفیت انتقال کشور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و افزود: این افزایش ظرفیت نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال دارد.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد دیجیتال گفت: حدود ۴۰ هزار دانشآموز در دورههای آموزشی هوش مصنوعی و برنامهنویسی پایتون شرکت دارند و تربیت نیروی انسانی متخصص برای جلوگیری از عقبماندگی در این حوزه ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت: وزارت ارتباطات در زمینه هوشمندسازی اقتصاد دریا و توسعه هوش مصنوعی آماده همکاری با استان مازندران و مجموعههای مرتبط است.