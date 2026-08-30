به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست بررسی چالش‌های ارتباطی و زیرساخت‌های شبکه تلفن همراه و اینترنت برای شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس‌آباد که در فرمانداری تنکابن برگزار شد گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۸۶ طرح حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتبار تجمیعی بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان در مازندران به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه در استان فعال است و مازندران از استان‌های پیشتاز در زمینه توسعه زیرساخت ۵G به شمار می‌رود.

حاتمی‌زاده ادامه داد: بابل نخستین شهر کشور با پوشش کامل ۵G است و آمل نیز به این جمع خواهد پیوست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بهره‌برداری از سایت همراه اول در برامسر شیرود تنکابن گفت: این سایت با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان احداث شده و با پوشش محدوده‌ای به شعاع حدود ۲ کیلومتر، مشکلات آنتن‌دهی در مناطق لپاسر، توکله و فقیه‌محله را تا حد قابل‌توجهی برطرف می‌کند.

وی درباره توسعه ارتباطات روستایی افزود: بر اساس قانون، روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به اینترنت متصل شوند و توسعه این زیرساخت‌ها برای افزایش رفاه و کاهش هزینه‌های مردم ضروری است.

حاتمی‌زاده گفت: در دولت چهاردهم پوشش طرح ملی جی‌نف در روستاهای مازندران به ۷۱ درصد و در شهرها به ۸۴ درصد رسیده است.

وی افزود: عملیات اجرایی فیبر نوری در ۱۵ شهر مازندران به پایان رسیده و در ۱۳ شهر دیگر نیز در حال انجام است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت توسعه اینترنت ثابت و پرسرعت تأکید کرد و گفت: حرکت مردم از سرویس‌های ارتباطی فعلی به سمت اینترنت ثابت می‌تواند کیفیت و سرعت خدمات دیجیتال را افزایش دهد.

حاتمی‌زاده همچنین از افزایش ۲۲ درصدی پهنای باند و ۲۹ درصدی ظرفیت انتقال کشور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد و افزود: این افزایش ظرفیت نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال دارد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد دیجیتال گفت: حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی پایتون شرکت دارند و تربیت نیروی انسانی متخصص برای جلوگیری از عقب‌ماندگی در این حوزه ضروری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت: وزارت ارتباطات در زمینه هوشمندسازی اقتصاد دریا و توسعه هوش مصنوعی آماده همکاری با استان مازندران و مجموعه‌های مرتبط است.