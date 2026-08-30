مهاباد با جاذبه‌های طبیعی، بازار‌های پررونق و مهمان‌نوازی مردمانش، این روز‌ها میزبان مسافران و گردشگران تابستانی است؛ مسافرانی که مهاباد را برای گشت‌وگذار، خرید و خاطره‌سازی انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سفر؛ گاهی بهانه‌ای‌ست برای دیدن، گاهی فرصتی برای نفس کشیدن و گاهی ساختن خاطره‌ای که سال‌ها در ذهن می‌ماند. مهاباد این روزها، مقصدی برای هر سه است.

از سایه‌سار درختان وهوای دلپذیر گرفته تا آرامش سد مهاباد وچشم‌انداز‌های زیبای اطراف شهر؛ طبیعت مهاباد، یکی از نخستین انتخاب‌های مسافران تابستانی است.

سفر به مهاباد برای بسیاری، بدون گشت‌وگذار در بازار‌ها کامل نمی‌شود؛ جایی که خرید، حال و هوای شهر و حضور مسافران در کنار هم، رونق دیگری به بازار بخشیده است.

درکنار جاذبه‌های طبیعی و بازار، آنچه سفر به مهاباد را ماندگار می‌کند، گرمای استقبال و مهمان‌نوازی مردمان این دیار است.