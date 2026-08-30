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وحدت و انسجام اجتماعی، رمز پیروزی

وحدت و انسجام اجتماعی رمز پیروزی بر دشمن است، راهبردی که مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در بیش از ۱۸۰ شب گذشته با حضورشان در خیابان‌ها و میدان‌ها به نمایش گذاشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۶:۳۷
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برچسب ها: وحدت ملی ، انسجام ملت ، وحدت مردم
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