وحدت و انسجام اجتماعی رمز پیروزی بر دشمن است، راهبردی که مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در بیش از ۱۸۰ شب گذشته با حضورشان در خیابان‌ها و میدان‌ها به نمایش گذاشتند.