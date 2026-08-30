به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات نیمه آزاد کونگ فو، قهرمانی استان اصفهان در بخش آقایان به میزبانی شهرستان اصفهان و با حضور ۱۱ تیم برگزار شد.

در رده سنی نونهالان این مسابقات تیم‌های اصفهان الف، اصفهان ب و نجف آباد به ترتیب اول تا سوم شدند و رتبه‌های اول تا سوم رده‌ی سنی نوجوانان نیز به تیم‌های اصفهان الف، اصفهان ب و اردستان رسید.

همچنین در رده سنی جوانان نیز مقام اول به اصفهان الف رسید و تیم‌های نجف آباد و خمینی شهر نیز دوم و سوم شدند.