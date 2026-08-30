پخش زنده
امروز: -
مسابقات نیمه آزاد کونگ فو، قهرمانی استان اصفهان با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات نیمه آزاد کونگ فو، قهرمانی استان اصفهان در بخش آقایان به میزبانی شهرستان اصفهان و با حضور ۱۱ تیم برگزار شد.
در رده سنی نونهالان این مسابقات تیمهای اصفهان الف، اصفهان ب و نجف آباد به ترتیب اول تا سوم شدند و رتبههای اول تا سوم ردهی سنی نوجوانان نیز به تیمهای اصفهان الف، اصفهان ب و اردستان رسید.
همچنین در رده سنی جوانان نیز مقام اول به اصفهان الف رسید و تیمهای نجف آباد و خمینی شهر نیز دوم و سوم شدند.