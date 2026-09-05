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۴۱ طرح عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه و آبرسانی استان زنجان در فهرست طرحهای قابل تأمین مالی از محل مشارکت مؤدیان و طرح نشاندار کردن مالیات قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از قرار گرفتن ۴۱ پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه و آبرسانی استان در فهرست طرحهای قابل تأمین مالی از محل مشارکت مؤدیان و طرح نشاندار کردن مالیات خبر داد و گفت: این طرح فرصتی برای هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت پروژههای اولویتدار و مورد نیاز مردم استان و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساختهاست.
مهدی محمدی با اشاره به سومین سال اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، اظهار کرد: براساس ضوابط این طرح، مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند یک درصد مالیات خود را برای احداث و تکمیل طرحهای اولویتدار ملی و استانی، با انتخاب خود اختصاص دهند.
وی افزود: در سال جاری ۲۰۸۵ طرح در سطح کشور در قالب طرح نشاندار کردن مالیات انتخاب شده که سهم استان زنجان از این طرحها ۴۱ پروژه شامل ۳۸ پروژه استانی و سه پروژه ملی است و برای اجرای آنها اعتباری بالغ بر ۵ هزار و ۱۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: انتخاب پروژهها از شهرستانهای مختلف استان انجام شده تا ضمن استفاده از ظرفیت مشارکت مؤدیان، امکان توزیع متوازن منابع و بهرهمندی مناطق مختلف استان از اعتبارات این طرح فراهم شود.
محمدی با بیان اینکه طرح نشاندار کردن مالیات، مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان را فراهم میکند، تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی با انتخاب پروژههای اولویتدار میتوانند در تأمین مالی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی مشارکت کنند و آثار ملموس پرداخت مالیات خود را در محل زندگی و استانشان مشاهده کنند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از پروژههای پیشبینیشده در استان زنجان به تأمین آب آشامیدنی روستاها و شهرها، توسعه فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان، ورزش و راه اختصاص دارد که از جمله نیازهای اساسی و اولویتدار مردم استان محسوب میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: تکمیل سالن بدمینتون ابهر، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه دوره دوم متوسطه حضرت فاطمهالزهرا(س) ابهر، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستای ارسقا، تأمین آب آشامیدنی روستای قوشچی، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی مجتمع سعیدآباد، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستاهای مجتمع ینگیکند جامعالسرا و تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستاهای دارای تنش آبی شهرستان ایجرود از جمله این پروژههاست.
محمدی تصریح کرد: تأمین آب شرب شهر نوربهار، بهسازی و آسفالت راه روستایی خلیفهقشلاق ـ امامکهریز، تکمیل مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه روستای نوربهار، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستای سُکندی، تکمیل سالن بدمینتون خرمدره و احداث خانه بهداشت سوکهریز ۲ نیز در این فهرست قرار دارد.
او ادامه داد: تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستاهای مجتمع اسفچین ـ حاجآرش، مجتمع علیآباد، حبش، مینان و دگرماندره، روستای قرهگول، روستاهای اردین ـ گوالان و روستای امینآباد، اصلاح خط انتقال آب آشامیدنی روستاهای مشکین، گلجه، دوسران، باغ، جلیلآباد و قرهتپه و تأمین و انتقال آب آشامیدنی روستای زنگین از دیگر طرحهای پیشبینیشده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: احداث مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه روستای قرهبوته، اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای گولان، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه کوی زیتون، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستاهای دارای تنش آبی شهرستان زنجان، تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستای مشکآباد و تأمین و لولهکشی آب آشامیدنی روستاهای دارای تنش آبی شهرستان سلطانیه شامل قلعه و گرداب نیز در فهرست این پروژهها قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: احداث مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی روستای برآخور، انتقال آب آشامیدنی روستای رز، احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده، تکمیل سالن ۳۰۰۰ نفری ابهر و افتتاح بخشی از خطوط انتقال و جمعآوری چاهها و مخزن ذخیره شهرهای ابهر و خرمدره به طول ۷ کیلومتر نیز در میان پروژههای پیشبینیشده قرار دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به انتخاب چهار پروژه شاخص از میان طرحهای منتخب استان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این پروژهها و میزان اعتبار مورد نیاز، چهار طرح به عنوان پروژههای شاخص استان انتخاب شدهاند تا با اطلاعرسانی و جلب مشارکت بیشتر مؤدیان، ظرفیت لازم برای تأمین اعتبار آنها فراهم شود.
محمدی تأکید کرد: فلسفه طرح نشاندار کردن مالیات، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای پروژههای مورد نیاز جامعه است و این رویکرد میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در توسعه زیرساختهای استان را فراهم کند.
او تصریح کرد: پروژههای حوزه آب و فاضلاب، آموزش، بهداشت، ورزش و راه، ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی مردم دارند و تأمین مالی آنها از محل مالیات نشاندار میتواند روند تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها را سرعت ببخشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: مالیات زمانی بیشترین اثر اجتماعی خود را نشان میدهد که مردم نتیجه پرداخت آن را در مدرسه، بیمارستان، راه، آب آشامیدنی و سایر زیرساختهای مورد نیاز خود مشاهده کنند و طرح نشاندار کردن مالیات گامی مهم در جهت تحقق همین هدف است.