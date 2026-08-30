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معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به بنگاههای اقتصادی استان تا پایان امسال خبر داد.
وی افزود: با شناسایی و رفع موانع مدیریتی و بانکی، ۱۰۰ واحد صنعتی در استان دوباره فعال شدند که این اقدام به ایجاد ۳۵۴ فرصت شغلی منجر شده است.
تولایی ادامه داد: در پی سفر رئیسجمهور به مازندران، ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود پایین برای استان تخصیص یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: رویکرد استان در بخش صنعت، احیای واحدهای متوقف و نیمهفعال به جای جایگزینی آنهاست و فعالسازی واحدهای تملکشده توسط بانکها نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
وی افزود: مدیریت جدید استان با تعریف مفهوم عدالت جغرافیایی، توسعه زیرساختها را از تمرکز در چند نقطه به سمت توزیع متوازن در سراسر مازندران هدایت کرده است تا ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف استان فعال شود.
تولایی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی استان گفت: مدیریت پسماند یکی از ابرچالشهای مازندران است و اقدامات عملی برای جلوگیری از نفوذ شیرابهها به آبهای زیرزمینی و زنجیره غذایی در شهرهایی مانند بابل، نور و تنکابن آغاز شده است.
وی درباره تأمین کالاهای اساسی و مدیریت ناترازی انرژی نیز افزود: اصلاح ساختار تولید و توزیع نان و مدیریت جمعیت شناور از جمله اقداماتی است که برای پایداری زنجیره تأمین در شرایط پیک مصرف دنبال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: در تعطیلات ۱۲ روزه اخیر، استان پذیرای ۱۷ تا ۱۸ میلیون مسافر بود و با برنامهریزی پیشگیرانه، نیازهای اقامتی، ترانزیتی و غذایی این جمعیت مدیریت شد.
تولایی همچنین از پیشنهاد اصلاح شیوه پرداخت یارانه نان خبر داد و افزود: با توجه به اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد، پیشنهاد شده است یارانه نان به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود تا از رانت و قاچاق آرد جلوگیری و عدالت در توزیع یارانهها تقویت شود.
وی در پایان گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیت نانواییها در زمان ناترازی برق، بیش از ۴۳ درصد خبازیهای استان به موتوربرق مجهز شدهاند و سیاست مجتمعسازی نانواییها نیز با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش هزینهها و عرضه نان با کیفیتتر دنبال میشود.