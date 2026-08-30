به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان جو تا پایان هفته پایدار است و آسمان به شکل صاف تا قسمتی ابری بعداز ظهر‌ها گاهی وزش باد خواهیم داشت.

حجت الله علی‌عسکریان با بیان اینکه دما در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: چوپانان با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.