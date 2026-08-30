فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف بیش از ۴ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق، در بازرسی از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فروش سیگار و دخانیات غیرمجاز در یک واحد صنفی در سطح حوزه انتظامی و با توجه به اهمیت اجرای طرح مقابله با قاچاق محصولات دخانی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی از کشف ۴ هزار و ۵۲۰ نخ انواع سیگار قاچاق در بازرسی از این مکان خبر داد و با اعلام اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص فردی ۳۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.