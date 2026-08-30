همزمان با هفته دولت، حدود ۲۸.۳ هکتار زمین برای احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در ۷ شهر مازندران تأمین و تملک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دولت، حدود ۲۸.۳ هکتار زمین برای احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در ۷ شهر مازندران تأمین و تملک شد.

این اراضی برای احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای نکا، رستمکلا، نور، رویان، ایزدشهر، بهشهر و فریدونکنار تأمین شده است.

توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب از مهم‌ترین الزامات زیست‌محیطی و زیرساختی مازندران به شمار می‌رود و تأمین زمین مورد نیاز، یکی از گلوگاه‌های اصلی اجرای این طرح‌هاست.

با پیگیری‌های انجام‌شده، اراضی مورد نیاز از زمین‌های در اختیار منابع طبیعی و سایر ظرفیت‌های موجود تأمین شده تا روند احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در این شهرها شتاب بگیرد.

این اقدام در راستای افزایش ضریب بهره‌مندی شهروندان از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، حفاظت از منابع آب و توسعه زیرساخت‌های پایدار شهری در مازندران انجام شده است.