به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر در مراسم بزرگداشت هفته دولت و شهدای والامقام در اصفهان با تشریح عملکرد امدادگران در ۴۰ روز اخیر گفت:علاوه بر نجات افراد زنده، امدادگران در تفحص و انتقال پیکر شهدا نیز حضور داشتند و در سخت‌ترین شرایط و زیر حملات موشکی، میدان را ترک نکردند.

پیرحسین کولیوند افزود: وقتی لباس هلال‌احمر را بر تن می‌کنیم، تفاوتی میان افراد از نظر دین، مذهب، سن، جنسیت یا وضعیت مالی وجود ندارد، معیار ما انسانیت و نجات جان انسان‌ها است.

وی با اشاره به مسوولیت بین‌المللی هلال‌احمر گفت: بی‌طرفی بشردوستانه به معنای بی‌تفاوتی نیست، نمی‌توانیم در برابر جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه سکوت کنیم، مستندات مربوط به آسیب‌های واردشده به مراکز درمانی، امدادی و زیرساخت‌های بشردوستانه به نهاد‌های بین‌المللی ارائه شده و مطالبه‌گری ادامه دارد.