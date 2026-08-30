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رئیس جمعیت هلالاحمر : بیش از هفت هزار ۲۵۰ نفر در جنگ رمضان با کمک امدادگران هلال احمر از زیر آور نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلالاحمر در مراسم بزرگداشت هفته دولت و شهدای والامقام در اصفهان با تشریح عملکرد امدادگران در ۴۰ روز اخیر گفت:علاوه بر نجات افراد زنده، امدادگران در تفحص و انتقال پیکر شهدا نیز حضور داشتند و در سختترین شرایط و زیر حملات موشکی، میدان را ترک نکردند.
پیرحسین کولیوند افزود: وقتی لباس هلالاحمر را بر تن میکنیم، تفاوتی میان افراد از نظر دین، مذهب، سن، جنسیت یا وضعیت مالی وجود ندارد، معیار ما انسانیت و نجات جان انسانها است.
وی با اشاره به مسوولیت بینالمللی هلالاحمر گفت: بیطرفی بشردوستانه به معنای بیتفاوتی نیست، نمیتوانیم در برابر جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه سکوت کنیم، مستندات مربوط به آسیبهای واردشده به مراکز درمانی، امدادی و زیرساختهای بشردوستانه به نهادهای بینالمللی ارائه شده و مطالبهگری ادامه دارد.