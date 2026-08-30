به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، شهریور سال۱۳۶۰، روزی که تاریخ ایران اسلامی بار دیگر شاهد جنایتی بزرگ شد؛ انفجار در دفتر نخست‌وزیری، انفجاری که دو یار دیرین انقلاب، شهیدان رجایی و باهنر را از ملت گرفت، اما یاد و راه آنان را جاودانه ساخت.

محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهورمردمی و ساده‌زیست و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر اندیشمند، تنها چند هفته پس از آغاز مسئولیت، آماج توطئه منافقین و دشمنان این ملت قرار گرفتند. آنان آمده بودند تا معنای حقیقی خدمت بی‌ریا و سیاستِ اخلاق‌مدار را به نمایش بگذارند، اما دشمن تاب درخشش چنین الگو‌هایی را نداشت.

انفجار دفتر نخست‌وزیری گرچه جسم این دو بزرگ‌مرد را از ملت گرفت، اما روح مردمی بودن، ساده‌زیستی، اخلاص و ایستادگی در برابر قدرت‌های بیگانه را در جان انقلاب زنده‌تر کرد.

اکنون، پس از چهار دهه، یاد و راه رجایی و باهنر، همچنان الهام‌بخش مدیران و نسل جوان است؛ الگویی برای آنکه بدانیم کار خدایی یعنی خدمت بی‌منت به مردم، اخلاص در عمل و صداقت در گفتار.