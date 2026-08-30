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دبیر ستاد ملی جمعیت از برنامهریزی برای برگزاری بازدیدهای میدانی از دستگاههای اجرایی جهت ارزیابی دقیق اجرای قانون جوانی جمعیت، بهویژه در بخشهای ایجاد مهدکودک، حمایت از مادران شاغل و تخصیص زمین خبر داد.
مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به شکایات واصل شده به ستاد جمعیت مبنی بر تاسیس نشدن مهدکودک، نبود اتاق مادر و کودک و عدم حمایت کافی از مادران شاغل در دستگاههای اجرایی، تاکید کرد: برنامهریزی لازم برای انجام بازدیدهای میدانی از دستگاههای مکلف در قانون جوانی جمعیت انجام شده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان میدهد تنها حدود ۳۰ درصد از دستگاههای اجرایی اقدام به راهاندازی مهدکودک کردهاند، افزود: علاوه بر کمیت، کیفیت مهدکودکهای تاسیسشده نیز مورد انتقاد است. همچنین کمکهزینههایی که هیئت دولت برای این منظور مصوب کرده، در سطح بسیار پایینی قرار دارد و واقعا ارزش و توجیه اقتصادی برای خانوادهها و مادران جهت استفاده از مهدکودک ندارد. اگرچه برخی دستگاهها کمکهزینههای مناسبی پرداخت میکنند، اما اکثریت از انجام این کار طفره میروند که نیاز به رسیدگی جدی و میدانی دارد.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه به یکی از موانع در مسیر تاسیس مهدکودکها اشاره کرد و گفت: برخی دستگاهها اعلام کردهاند که درخواست مجوز راه اندازی مهدکودک را به وزارت آموزش و پرورش ارائه دادهاند، اما پاسخ مناسبی دریافت نکردهاند. این موضوع حتما باید از سوی آموزش و پرورش پیگیری و رفع شود.
پیگیری موانع واگذاری زمین با همراهی وزیر راه و شهرسازی
دستجردی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکلات مربوط به تخصیص و واگذاری زمین بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از شکایات ستاد مربوط به مسئله زمین است، در نظر داریم ارتباط مستقیمی با وزیر راه و شهرسازی برقرار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده، بازدیدهای میدانی مشترکی از مناطقی که در حال آمادهسازی زیرساختها، ساختوساز و واگذاری زمین هستند انجام خواهیم داد تا هم از دستاوردها و نکات مثبت و امیدوارکننده بازدید کنیم و هم موانع و مشکلات موجود را از نزدیک شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم.