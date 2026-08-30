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مدیرکل گمرک چابهار با اشاره به تردد روزانه ۱۲۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی از مرز «پیشین»، بر ضرورت تقویت زیرساختهای کنترلی و تجاری این گذرگاه مرزی توسط دستگاههای متولی تأکید کرد.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گمرک ایران؛ رضا قربانی در نشست شورای ساماندهی مرز پیشین که ابعاد و ظرفیتهای توسعهای این منطقه مورد بررسی قرار گرفت گفت: هماکنون بهطور میانگین روزانه حدود ۱۲۰ دستگاه کامیون حامل محمولههای صادراتی و ترانزیتی از مرز پیشین عبور میکنند که نشاندهنده سهم قابلتوجه این منطقه در تبادلات مرزی و زنجیره ترانزیت است. وی با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای مسئول برای ارتقای استانداردهای مرزی تصریح کرد: تقویت و نوسازی زیرساختهای کنترلی و تجاری در مرز پیشین، مسیر تردد ناوگان را تسهیل کرده و زمینهساز رونق فعالیتهای بازرگانی و جهش تبادلات تجاری منطقه خواهد شد.