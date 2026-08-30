به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گمرک ایران؛ رضا قربانی در نشست شورای ساماندهی مرز پیشین که ابعاد و ظرفیت‌های توسعه‌ای این منطقه مورد بررسی قرار گرفت گفت: هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۲۰ دستگاه کامیون حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز پیشین عبور می‌کنند که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه این منطقه در تبادلات مرزی و زنجیره ترانزیت است. وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای استانداردهای مرزی تصریح کرد: تقویت و نوسازی زیرساخت‌های کنترلی و تجاری در مرز پیشین، مسیر تردد ناوگان را تسهیل کرده و زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های بازرگانی و جهش تبادلات تجاری منطقه خواهد شد.