به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با فرارسیدن ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مسابقه بزرگ « میدان یار » با رمز «محمد رسول‌الله» در میدان امام رحمت‌الله چمستان برگزار شد.

این مسابقه که به عنوان یک رویداد حماسی و مهارت‌محور طراحی شده بود، با استقبال پرشور مردم و خانواده‌ها مواجه شد و فضایی سرشار از همدلی، همبستگی و نشاط را در منطقه رقم زد.

آخرین اجرای حماسی میدانیار در چمستان

برنامه « میدان یار » که پیش از این در چندین مرحله و در محلات مختلف برگزار شده بود، شب گذشته با اجرای نهایی خود در میدان امام رحمت‌الله چمستان به اوج رسید.

این مسابقه با هدف برانگیختن روح حماسی، تقویت مهارت‌های مردمی و افزایش مسئولیت‌پذیری در میان نسل جوان طراحی شده بود و توانست استقبال گسترده‌ای را به خود جلب کند.

بخش‌های متنوع مسابقه برای تمامی گروه‌های سنی

مسابقه میدان یار امسال با تنوعی بی‌نظیر در بخش‌های مختلف برگزار شد تا بتواند برای تمامی گروه‌های سنی جذاب باشد. از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تیراندازی (با هدف تقویت دقت و تمرکز)

شبیه‌ساز فضای مجازی (آشنایی با تهدیدات و مهارت‌های دفاع سایبری)

امداد و نجات (آموزش مهارت‌های امدادی و کمک‌های اولیه)

پرچم‌گردانی و رجزخوانی (تقویت روحیه حماسی و وطندوستی)

باز و بست اسلحه (آشنایی با تجهیزات دفاعی)

داوری بر اساس مهارت، سرعت عمل و دقت

رقابت‌ها بر اساس مهارت، سرعت عمل و امتیاز تیراندازی ارزیابی شد و در پایان، نفرات اول تا سوم هر بخش مشخص شدند. به برگزیدگان این مسابقات، جوایز و لوح‌های تقدیر اهدا شد تا این رویداد حماسی با تقدیر از تلاش‌های برترین‌ها به پایان برسد.

میدانیار؛ فرصتی برای همدلی و همبستگی

این مسابقات نه فقط یک رویداد تفریحی و رقابتی، بلکه فرصتی برای همدلی، همبستگی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری در میان شرکت‌کنندگان بود. استقبال پرشور خانواده‌ها از این برنامه، نشان از نیاز جامعه به چنین رویدادهای حماسی و مهارت‌محور دارد.

گزارش از بهرام نیا