در آخرین روز از هفته دولت؛ طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی در هلیلان، چوار و کلات مورموری افتتاح و کلنگ‌زنی شد؛ طرح‌هایی با مجموع اعتبار بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان که بخشی از زیرساخت‌های استان را تقویت می‌کند.

شتاب گیری طرح‌های توسعه‌ای ایلام/ ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های هلیلان، چوار و مورموری

شتاب گیری طرح‌های توسعه‌ای ایلام/ ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های هلیلان، چوار و مورموری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آخرین روز هفته دولت، استاندار ایلام به هلیلان رفت و چند طرح عمرانی و خدماتی این شهرستان را افتتاح کرد؛ طرح‌هایی که در حوزه‌های مختلف با هدف تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات به مردم اجرا شده‌اند.

تداوم روند تکمیل زیرساخت‌ها؛ به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، مطالبه‌ای است که نماینده مردم استان در مجلس نیز بر آن تأکید دارد.

همچینین با حضور فلاحی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، کلنگ مجتمع ۴۸ واحدی کارکنان جهاد کشاورزی استان با زیربنای ۸ هزار و ۵۰۰ متر به زمین زده شد.

در شهرستان چوار نیز امروز، بیش از ۵۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی شهرستان‌های ایلام و چوار با مجموع اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان، ایمن‌سازی و بهسازی شد و به بهره‌برداری رسید.

در کنار توسعه راه‌ها، طرح‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب نیز در چوار دنبال شد.

در حوزه گنجوان، عملیات اجرایی یک بند سنگی ملاتی با اعتبار ۴۱ میلیارد ریال آغاز شد؛ و کلات مورموری آبدانان؛ جایی که پنج طرح عمرانی و اقتصادی افتتاح و یا کلنگ‌زنی شد.

این طرح‌ها شامل: اصلاح شبکه آب‌رسانی، زراعت چوب، آبخیزداری و بند خاکی، مسکن مددجویی و احداث یک بند خاکی است که مجموع اعتبار آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.