به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد؛ مردم انقلابی مهاباد همپای دیگر ایرانیان با حضور خود در خیابان، بر وحدت و یکپارچگی تاکید و ثابت کردند گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

مردم مهاباد در این اجتماع ضمن ابراز همدلی و اتحاد، پایبندی خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات و اقدامات مخرب دشمنان تأکید کردند.