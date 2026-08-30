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مهابادیها در تجمعات شبانه خود بر همدلی و وحدت و دفاع از آرمانهای ایران اسلامی تأکید کردند. مردمی که با اقتدار پای عهد خود ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد؛ مردم انقلابی مهاباد همپای دیگر ایرانیان با حضور خود در خیابان، بر وحدت و یکپارچگی تاکید و ثابت کردند گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.
مردم مهاباد در این اجتماع ضمن ابراز همدلی و اتحاد، پایبندی خود را به ارزشها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات و اقدامات مخرب دشمنان تأکید کردند.