به مناسبت هفته دولت ۱۱ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان در اهر افتتاح و کلنگ احداث ۱ باب استخر معیشتی در روستای نقدوز با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بر زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اهر با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان شامل:احداث و آسفالت ریزی راه روستایی کلوجه (ابللو) به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ، لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی قلندر به طول ۱.۳ کیلومتر و با اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

طرح های عمرانی بنیاد مسکن اهر با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان شامل:آسفالت ریزی معابر ۶ روستا به مساحت ۱۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و طرح جدول گذاری و سنگفرش معابر روستای قلندر با اعتبار ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

طرح های عمرانی اداره آب و فاضلاب شهرستان اهر در راستای تقویت زیرساخت‌های تامین و توزیع آب و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی روستای افیل، با احداث مخزن بتنی آب با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب و اصلاح بخشی از شبکه توزیع آب این روستا با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

طرح های عمرانی اداره امور عشایر شهرستان اهر با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان شامل: پل دو دهانه ۲۰ متری در روستای ورگهان با اعتبار ۷ میلیارد تومان و پل دو هانه ۱۷ متری در راه دسترسی قشلاق حسین کَندی با اعتبار ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

طرح احداث استخر معیشتی روستای نقدوز با حجم ۲۵۰ هزار متر مکعب جهت ذخیره‌سازی آب کشاورزی و استفاده به عنوان آبیاری تکمیلی با اعتبار تخصیصی ۱۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ کلنگ زنی شد و برای تکمیل و افتتاح این طرح اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان نیز لازم است.