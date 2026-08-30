ناظر گمرکات آذربایجان غربی از صادرات بیش از ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار از طریق گمرکات این استان در پنج ماه ابتدای سال خبر داد.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گمرک ایران؛ خالد جنگجو با تشریح آخرین عملکرد گمرکات استان آذربایجان غربی اعلام کرد: از مجموع صادرات انجام‌شده در این مدت، یک میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۷۶۴ میلیون دلار مربوط به صادرات اظهارشده در خودِ گمرکات استان است و یک میلیون و ۳۰۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار نیز به عنوان صادرات سایر گمرکات از مرزهای استان خروج کرده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی همچنین به آمار واردات اشاره کرد و افزود: در پنج ماه ابتدای سال بیش از ۲۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.