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وزیر امور خارجه مغولستان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ملت های آشنا با تاریخ و تمدن ایران، روحیه والای ایرانیان را می ستایند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، خانم باتستسگ باتمونخ وزیر امور خارجه مغولستان در دیدار با غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در اولامباتور، روحیه مقاومت ایرانیان و تاریخ و تمدن ایران را سزاوار تحسین خواند و گفت: ملتهایی که با ایران و فرهنگ ایران آشنا هستند، ایران، تاریخ و تمدن آن و روحیه مقاومت ملت ایران را ستایش میکنند.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه ایران اظهار داشت: ملت و دولت ایران راه مقابله با تحریمها را فرا گرفتهاند و اشتراکات فرهنگی تاریخی ایران و مغولستان در تقویت روابط دو کشور مؤثر است.
غلامرضا نوری که به منظور شرکت هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی (COP ۱۷) به اولانباتور مغولستان سفر کرده است، در دیدار با خانم باتمونخ تصریح کرد: توطئه های چندین ساله و تجاوز اخیر رژیمهای آمریکا و صهیونی، با مقاومت ملت قهرمان ایران خنثی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در جریان حمله دشمنان، به زیرساختهای مرتبط با مدیریت آب و خاک کشور آسیب وارد شد و شماری از کارکنان بخش کشاورزی و کشاورزان به شهادت رسیدند.
نوری همچنین با دعوت از وزیر امور خارجه مغولستان برای سفر به ایران، به زمینههای همکاری مشترک در حوزه های کشاورزی و واردات گوشت اشاره کرد و خواستار گسترش و ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی ایران و مغولستان شد.
وی به موضوع تفاهمنامه لغو روادید برای گذرنامههای سیاسی و خدمت و همچنین تأسیس کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته کشاورزی و تجارت براساس تهاتر اشاره کرد که مورد استقبال وزیر امور خارجه مغولستان قرار گرفت.