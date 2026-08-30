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در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت یادمان شهدا اسماعیلیان در بندر کیاشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهردار بندر کیاشهر، در آیین افتتاح این یادمان اظهار داشت:ساخت این یادمان با هدف گرامیداشت مقام شهدای شاخص شهرستان، حفظ هویت فرهنگی شهر و انتقال ارزشهای والای دفاع مقدس به نسلهای آینده صورت گرفته است.
سید سعید فدایی افزود:این پروژه که با هزینهای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده، علاوه بر زیباسازی منظر شهری، به عنوان شناسنامهای فرهنگی و تاریخی در مسیر ورودی شهر، هویت معنوی منطقه را به شهروندان و مسافران معرفی میکند.
وی در پایان تأکید کرد که توسعه فضاهای فرهنگی و پاسداشت یاد شهدا از اولویتهای بنیادین مدیریت شهری است و تلاش مستمری صورت میگیرد تا پیوند میان شهر و ارزشهای ایثار و شهادت تقویت گردد.
این یادمان به پاس رشادتهای سه شهید از خانواده اسماعیلیان بنا شده است؛ شهید محمد اسماعیلیان در منطقه عین خوش، شهید مهدی اسماعیلیان در کردستان و شهید ابراهیم اسماعیلیان در منطقه حاج عمران به شهادت رسیدند.