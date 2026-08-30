قهرمانی ایران در مسابقات بدمینتون آسیای میانه

تیم بدمینتون ایران عنوان قهرمانی بخش تیمی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه را در سه رده سنی زیر ۱۶، ۱۹ و ۲۳ سال از آن خود کرد.