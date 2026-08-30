قهرمانی ایران در مسابقات بدمینتون آسیای میانه
تیم بدمینتون ایران عنوان قهرمانی بخش تیمی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه را در سه رده سنی زیر ۱۶، ۱۹ و ۲۳ سال از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بدمینتون ایران برابر تیمهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مغولستان به پیروزی دست یافت تا عنوان قهرمانی بخش تیمی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه را در سه رده سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال از آن خود کرد.
این قهرمانی، تداوم موفقیتهای بدمینتون ایران در رقابتهای منطقه آسیای میانه را نشان داد، جایی که ایران در دورههای گذشته نیز سابقه قهرمانی داشته و اکنون در پنجمین دوره این رقابتها بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد.