محبوبیت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به سطح پایینی سقوط کرده به‌طوری که بر اساس یک نظرسنجی جدید نزدیک ۸۰ درصد فرانسوی‌ها از عملکرد او ناراضی هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این آمار در حالی منتشر شده که نظرسنجی‌های مختلف در سال‌های اخیر نیز از کاهش قابل‌توجه اعتماد عمومی به ماکرون حکایت داشته‌اند؛ با این حال، میزان حمایت از او بسته به مؤسسه نظرسنجی و نحوه طرح پرسش متفاوت بوده است.

نتایج نظرسنجی‌های پیشین نیز نشان داده بود که محبوبیت ماکرون در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با افت محسوسی روبه‌رو شده و در برخی نظرسنجی‌ها میزان نارضایتی از عملکرد او به حدود ۷۷ تا ۸۰ درصد رسیده است.