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توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران در نشستی با حضور مسئولان اقتصادی دو کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه بررسی و توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران، با حضور رایزن بازرگانی ترکیه در ایران و جمعی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی دو کشور در دفتر سازمان منطقه آزاد مازندران برگزار شد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد مازندران گفت: توسعه مبادلات با ترکیه از راهبردهای مهم منطقه آزاد مازندران است و همکاری در حوزههای تجاری و صنعتی، تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای صنعتی و جذب سرمایهگذاری شرکتهای ترکیهای میتواند زمینهساز توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشد.
جواد کشلی افزود: همجواری ایران و ترکیه میتواند به گسترش مبادلات تجاری و کاهش هزینههای لجستیکی کمک کند.
وی گفت: سازمان منطقه آزاد مازندران آمادگی دارد مزیتها و مشوقهای قانونی منطقه را برای متقاضیان سرمایهگذاری شرکتهای ترکیهای ارائه و اعمال کند.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد مازندران افزود: بازدید و آشنایی تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران ترکیه با ظرفیتهای بندری، لجستیکی و تولیدی منطقه میتواند زمینه عملیاتی شدن همکاریهای اقتصادی دو طرف را فراهم کند.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران نیز گفت: برای راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه برنامهریزی شده و توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با ایران در دستور کار قرار دارد.
بیلگه دونمز افزود: در جریان این سفر، گزارشی جامع از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مازندران تهیه و به وزارت اقتصاد ترکیه ارائه خواهد شد.
وی گفت: بخش عمده فعالیتهای اقتصادی در حوزه بخش خصوصی انجام میشود و با شفافتر شدن شرایط، میتوان انتظار داشت روند توسعه همکاریهای اقتصادی سرعت بیشتری بگیرد.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران بر تقویت روابط میان اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی ترکیه و مازندران تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران زمینه مناسبی برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری میان دو طرف فراهم کرده است.