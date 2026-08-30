امام جمعه کیش، با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از بزرگ‌ترین منادیان رحمت و وحدت هستند، گفت: وحدت و انسجام امت اسلامی زمینه‌ساز تحقق عدالت در جهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: هفته وحدت را باید به عنوان هفته رحمت گرامی بداریم و امیدواریم به برکت این ایام، با اتحاد، همدلی و انسجام مسلمانان، زمینه شکل‌گیری امت واحده اسلامی فراهم شود.

او افزود: اگر وحدت و انسجام امت اسلامی شکل بگیرد، به فضل الهی عدالت در جهان گسترش خواهد یافت و زمینه از بین رفتن ظلم و کفر فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، کیش را نمادی از وحدت و همدلی شیعه و اهل سنت دانست و خاطرنشان کرد: هر سال در هفته وحدت، برنامه‌های مشترکی با حضور ساکنان و اهل سنت کیش برگزار می‌شود.

امام جمعه کیش، گفت: برنامه‌های هفته وحدت از شب دوازدهم ربیع‌الاول، همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت، در مسجد نور و با حضور اهل سنت آغاز می‌شود و در شب هفدهم ربیع‌الاول، همزمان با سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به روایت شیعیان، جشن مشترک وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) با حضور ساکنان کیش برگزار می‌شود.

او با تأکید بر استمرار برنامه‌های جشن هفته وحدت، گفت: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا پیرو واقعی قرآن، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) و از منادیان وحدت و همدلی مسلمانان باشیم.