\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0637\u0631\u062d \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0634\u0631\u0628 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0642\u0648\u0634\u0628\u0644\u0627\u063a \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0628\u062e\u0634 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u200c \u0634\u0647\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0644\u063a \u0628\u0631 \u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0634\u0631\u0628 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0628 \u0634\u0631\u0628 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.