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به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) جشن و سروری در تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در این مراسم معنوی، ماموستا اسماعیلی امام جماعت مسجد جامع مهاباد وحدت و همدلی را آموزهای برگرفته از سیره پیامبر اکرم (ص) دانست و گفت: حضرت محمد (ص) با اخوت و برادری، پیوند دلها را مستحکم کردند و امروز نیز جامعه اسلامی برای مقابله با توطئههای دشمنان، بیش از هر زمان دیگری به این الگو نیاز دارد.
امیر سرتیپ دوم شهریار پورفضلی فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد هم در این مراسم، وحدت و همدلی شیعه و سنی را پشتوانهای برای امنیت و اقتدار ایران اسلامی دانست.
در این مراسم معنوی، در وصف حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مدیحهسرایی شد. اهدای درجه، تجلیل از سربازان، خانوادهها و افرادی که نامشان محمد بود، پایان بخش این مراسم بود.