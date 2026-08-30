به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جهانی پاراشمشیربازی از امروز (یکشنبه) در تایلند آغاز شد و تیم ملی ایران برای نخستین‌بار در این مسابقات حضور پیدا کرد. در بخش سابر بانوان، سپیده سهرابی اطهر به عنوان نماینده ایران به روی پیست رفت. سهرابی در جدول مقدماتی برابر نمایندگان آمریکا و آلمان به برتری رسید و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

ملی‌پوش ایران در جدول ۶۴ نفره با قرعه استراحت مواجه شد و مستقیماً به جمع ۳۲ نفر برتر راه یافت. او در این مرحله برابر نماینده چین به میدان رفت و با شکست مقابل این حریف، از ادامه رقابت‌ها کنار رفت.

تیم ملی پاراشمشیربازی ایران در نخستین حضور جهانی خود با ۴ ورزشکار در اسلحه سابر در این رقابت‌ها شرکت کرده است. مهدی عابدی، کیان عبدی چالاکی، محسن براتی و سپیده سهرابی اطهر ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دهند.

هدایت تیم ملی پاراشمشیربازی ایران نیز بر عهده تینا عابدی و آرش فتحی است.