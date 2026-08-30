نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غار زینگان گفت: این غار، ظرفیت اشتغال‌زایی در حد یک پتروشیمی دارد و بایستی با یک سرمایه‌گذاری مناسب این ظرفیت بالقوه را به فعل تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فریدون همتی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان ایلام اظهار کرد: جاذبه‌های طبیعی استان؛ از جمله «غار زینگان» (غار بهشت)، با جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، می‌توانند به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل جاده دسترسی غار زینگان تشریح کرد: برای اجرای مسیر استاندارد و تسهیل در تردد گردشگران، نیازمند اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان هستیم که تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت طبیعی باشد.

همتی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه منابع آبی در توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: مهار و بهره‌برداری بهینه از منابع آب مرزی؛ از دیگر فرصت‌های کلیدی است که در کنار گردشگری، می‌تواند نقش مؤثری در تحول اقتصادی ایلام و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

وی اضافه کرد: اولویت اصلی نمایندگان استان در مجلس، پیگیری اعتبارات زیرساختی و فراهم کردن بستر‌های لازم برای تبدیل پتانسیل‌های بالقوه استان به ارزش‌افزوده برای مردم منطقه است.

تنگه آبی زینگان در بخش صالح‌آباد شهرستان مهران؛ یکی از مناطق بکر و دیدنی استان ایلام است که در فهرست آثار طبیعی ملی نیز به ثبت رسیده است.

ورودی تنگه زینگان در فصل تابستان، جلوه‌ای متفاوت از طبیعت ایلام را به نمایش می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که اختلاف دمای داخل تنگه با محیط بیرون در روز‌های گرم سال، شرایطی خنک و مطبوع برای گردشگران ایجاد می‌کند.

با وجود ظرفیت بالای این منطقه برای جذب گردشگر، نبود مسیر دسترسی مناسب یکی از مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری در زینگان است؛ مسیر دسترسی به این منطقه دارای پیچ‌وخم‌های متعدد بوده و برای ساماندهی و بهسازی آن، به اعتباری قابل توجه نیاز است.