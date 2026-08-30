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همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم عمامه گذاری شماری از طلاب در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام و المسلمین رفیعی، کارشناس برجسته دینی با تبریک این روز خجسته، به تبیین ویژگیهای شخصیتی پیامبر اسلام (ص) و سیره علمی و اخلاقی امام صادق (ع) پرداخت و بر ضرورت الگوگیری از این بزرگان تأکید کرد.
او افزود: امروز طلاب بهعنوان سفیران دین، مسئولیت سنگین پاسخگویی به شبهات و تبلیغ ارزشهای اسلامی را بر دوش دارند.
در بخش پایانی این مراسم، ۸ نفر از طلاب جوان حوزه علمیه همدان ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند.