تفرجگاه کوهستانی «آبیدر» در شهر سنندج، این روز‌ها میزبان جمع زیادی از شهروندان و گردشگرانی است که استان کردستان را به عنوان مقصد نهایی سفر‌های پایان تابستان خود انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استان کردستان به دلیل دارا بودن جاذبه‌های مختلف طبیعی، تاریخی و فرهنگی همواره شاهد حضور گردشگرانی از سراسر کشور است.

بر اساس آمار سالانه حدود ۲ میلیون مسافر و گردشگر برای دیدن این جاذبه‌ها وارد استان کردستان می‌شوند.

آبیدر زیبا یکی از آنهاست؛ تفرجگاهی که نماد سنندج است و مردم این شهر آن را با جان و دل دوست دارند.