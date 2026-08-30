مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی از مودیان مشاغل و اشخاص حقوقی خواست تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به روز‌های پایانی شهریورماه موکول نکنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مظاهر سعیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی، با اشاره به اهمیت شهریورماه برای مودیان مالیاتی گفت: مودیان مشاغل و اشخاص حقوقی که مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی آنها به دلیل شرایط خاص کشور تمدید شده است، باید اظهارنامه خود را تا پایان شهریورماه تسلیم کنند.

وی افزود: شهریورماه یکی از ماه‌های مهم مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی و مودیان است و از مودیان درخواست می‌شود فرآیند تسلیم اظهارنامه را به روز‌های پایانی ماه موکول نکنند و به‌تدریج انجام دهند.

سعیدی با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: این طرح حدود سه سال است در سازمان امور مالیاتی اجرا می‌شود و هدف آن تبدیل مودی مالیاتی از یک پرداخت‌کننده صرف به مشارکت‌کننده در عمران و آبادانی کشور، استان و شهر است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی افزود: در این طرح، تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار مشخص شده و مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند هنگام تسلیم اظهارنامه، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات آنها برای تکمیل همان طرح اختصاص یابد.

وی از مودیان مشاغل خواست هنگام مراجعه به سامانه مالیاتی، از منوی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های نشان‌دار، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند تا بخشی از مالیات پرداختی آنها در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی هزینه شود.

سعیدی با اشاره به وضعیت مودیان حقیقی استان مرکزی گفت: بیش از ۶۵ هزار مودی حقیقی در استان داریم که در سال گذشته و در عملکرد سال ۱۴۰۳، بیش از ۹۰ درصد آنها از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند و مالیات پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را پذیرفتند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی افزود: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ موجب شده این دسته از مودیان بدون نیاز به طی فرآیند‌های تشخیص مالیات و مراجعه به ادارات امور مالیاتی، تکلیف مالیاتی خود را انجام دهند.