به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی چندین طرح عمرانی و خدماتی با بیش از ۱۲ همت در هشترود افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی چندین طرح عمرانی و خدماتی با بیش از ۱۲ همت در هشترود افتتاح شد. این طرح ها شامل افتتاح فاز ۱ کارخانه تولید آلومینیوم ، افتتاح خط انتقال گاز برای پایداری شبکه گازرسانی به شهرستان‌های هشترود و چاراویماق و تامین گاز بخشی از شهرستان‌های مراغه و بستان آباد و ۲ طرح شهرداری شامل پل و زیر گذر می باشد.

حضور در جمع اهالی روستای خورجستان و تجلیل از خانواده‌های شهدا و روحانیون پیشکسوت و رونمایی از کتاب خورجستان پیشانی کهن آفتاب از دیگر برنامه های سفر استاندار آذربایجان شرقی به هشترود بود.