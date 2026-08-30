امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به مناسبت هفته وحدت

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته وحدت تأکید کردند: دشمن تلاش دارد تا انواع تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و جغرافیایی را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین مردم مسلمان در ایران و در هر کشور اسلامی دیگری تبدیل نماید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۶:۲۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با زندانیان مالی
بدون تعارف با زندانیان مالی
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
افتتاح هزاران طرح در هفته دولت
افتتاح هزاران طرح در هفته دولت
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
۶ ماه حضور استوار و با صلابت مردم در میدان
۶ ماه حضور استوار و با صلابت مردم در میدان
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم
۱۴۰۵-۰۶-۰۶
خبرهای مرتبط

رهبر انقلاب: دشمن به دنبال پاره پاره شدن امت اسلام است

الگوی اخلاقی و رفتاری پیامبر اعظم (ص) در بیانات رهبر شهید

برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، هفته وحدت ، رهبر انقلاب اسلامی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 