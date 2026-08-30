حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته وحدت تأکید کردند: دشمن تلاش دارد تا انواع تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و جغرافیایی را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین مردم مسلمان در ایران و در هر کشور اسلامی دیگری تبدیل نماید.