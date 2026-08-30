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نخستین طرح «شهر بدون مانع» بابلسر با هدف تسهیل دسترسی جانبازان، توانیابان و سالمندان به ساحل به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بهزیستی مازندران در آیین بهرهبرداری از این طرح گفت: برای نخستینبار در سطح استان، مناسبسازی ساحل برای استفاده جانبازان، افراد دارای معلولیت و دیگر شهروندان دارای محدودیت حرکتی عملیاتی شده است.
رقیه رحمانی افزود: مناسبسازی نباید فقط به افراد دارای معلولیت محدود شود، بلکه همه افرادی که با محدودیت حرکتی مواجه هستند باید بتوانند از فضاهای عمومی استفاده کنند.
وی گفت: همه مردم باید بتوانند از زیباییهای ساحل و فرصتهای تفریحی و آرامشبخش آن بهرهمند شوند و هیچ محدودیت جسمی نباید مانع حضور افراد در این فضاها شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران، اجرای این طرح را اقدامی در مسیر توسعه عدالت اجتماعی دانست و افزود: فراهمکردن دسترسی برابر به فضاهای عمومی، به معنای حفظ کرامت انسانی و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان است.
رحمانی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه این طرح در دیگر سواحل و شهرهای مازندران، گفت: باید در سایر شهرها نیز فضاهای عمومی قابل دسترس برای توانیابان، جانبازان و افرادی مانند مادران باردار ایجاد شود تا همه بتوانند بدون مانع از ظرفیتهای طبیعی و تفریحی استان استفاده کنند.
این طرح در چارچوب تفاهمنامه همکاری ادارهکل بهزیستی مازندران، فرمانداری و شهرداری بابلسر و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.