نخستین طرح «شهر بدون مانع» بابلسر با هدف تسهیل دسترسی جانبازان، توان‌یابان و سالمندان به ساحل به بهره‌برداری رسید.

ساحل بابلسر برای جانبازان، توان‌یابان و سالمندان دسترس‌پذیر شد

ساحل بابلسر برای جانبازان، توان‌یابان و سالمندان دسترس‌پذیر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، نخستین طرح دسترسی آسان به ساحل ویژه جانبازان، توان‌یابان و سالمندان در بابلسر، همزمان با آخرین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی مازندران در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: برای نخستین‌بار در سطح استان، مناسب‌سازی ساحل برای استفاده جانبازان، افراد دارای معلولیت و دیگر شهروندان دارای محدودیت حرکتی عملیاتی شده است.

رقیه رحمانی افزود: مناسب‌سازی نباید فقط به افراد دارای معلولیت محدود شود، بلکه همه افرادی که با محدودیت حرکتی مواجه هستند باید بتوانند از فضاهای عمومی استفاده کنند.

وی گفت: همه مردم باید بتوانند از زیبایی‌های ساحل و فرصت‌های تفریحی و آرامش‌بخش آن بهره‌مند شوند و هیچ محدودیت جسمی نباید مانع حضور افراد در این فضاها شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران، اجرای این طرح را اقدامی در مسیر توسعه عدالت اجتماعی دانست و افزود: فراهم‌کردن دسترسی برابر به فضاهای عمومی، به معنای حفظ کرامت انسانی و ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان است.

رحمانی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه این طرح در دیگر سواحل و شهرهای مازندران، گفت: باید در سایر شهرها نیز فضاهای عمومی قابل دسترس برای توان‌یابان، جانبازان و افرادی مانند مادران باردار ایجاد شود تا همه بتوانند بدون مانع از ظرفیت‌های طبیعی و تفریحی استان استفاده کنند.

این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل بهزیستی مازندران، فرمانداری و شهرداری بابلسر و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.