به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ابراهیم کریمی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای شرایط اضطراری از سال‌ها قبل در حوزه پدافند غیرعامل پیش‌بینی شده است، گفت: پیش‌بینی شرایط اضطراری منحصر به جنگ نیست و سال‌هاست موضوعات مختلف در این حوزه دنبال می‌شود؛ بنابراین بسیاری از تمهیدات لازم از قبل در دستور کار قرار گرفته بود.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده در استان را اجرای طرح پدافندی در نانوایی‌ها عنوان کرد و گفت: طی یک سال گذشته حدود ۷۰۰ نانوایی در استان کرمان پدافندی شدند تا در صورت قطع برق یا گاز، روند پخت و تأمین نان مردم دچار اختلال نشود.

وی افزود: در حوزه تأمین و توزیع آب شرب نیز تمهیدات پدافندی در نظر گرفته شده است تا در صورت قطع برق یا بروز مشکل برای منابع تأمین آب، آب شرب مورد نیاز مردم در شهر‌های مختلف با اختلال جدی مواجه نشود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان، تأمین برق اضطراری مراکز خدمت‌رسان را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: تأمین برق اضطراری مراکز درمانی و اداری سال‌هاست در حال پیگیری است و در حال حاضر این موضوع در سطح مطلوبی دنبال شده است.