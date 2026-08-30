کتاب او مثل هیچکس نیست روایتی از دل جنگ احد در اصفهان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طیبه رفیع منزلت در مورد ایده نگارش این کتاب گفت: وقایع تاریخی، چون جنگ بدر و احد دست مایه‌ای شد تا این رمان به نگارش در بیاید.

وی ادامه داد: شخصیت اصلی این رمان جنید است شخصیتی خیالی که در زمان پیامبر زندگی می‌کند و برای رسیدن به خواسته هایش از در دشمنی با پیامبر وارد می‌شود.

به گفته رفیع منزلت تمامی وقایع این کتاب براساس قرآن نوشته شده و داستان در دل جنگ احد رخ می‌دهد.

وی با اشاره به موضوع کتاب او مثل هیچکس نیست گفت: مخاطب با خوانش این رمان با شخصیت پیامبر مهربانی‌ها آشنا ودرگیر داستانی جذاب می‌شود که در دل آن پی به فضائل اخلاقی حضرت محمد ص می‌برد.

این کتاب ۱۰۴ صفحه‌ای که در قطع رقعی و در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ اول رسیده و وارد بازار کتاب شده است مناسب گروه سنی ۱۵ سال به بالاست.