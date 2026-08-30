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مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز مرحله جدید فعالیت تأسیسات گردشگری همزمان با شروع جشنواره کیش ۰۵، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدمحمدامین جعفری، گفت: پس از چندماه کاهش فعالیتها در حوزه گردشگری به دلیل شرایط خاص کشور و از آغاز جشنواره کیش ۰۵ با همکاری بخش خصوصی و حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، مرحله جدید فعالیت های گردشگری آغاز شده است.
او افزود: با شروع جشنواره کیش ۰۵، تأسیسات گردشگری فعالیت خود را از سر گرفتهاند و از حمایتهای سازمان منطقه آزاد کیش نیز برخوردار هستند.
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند فعالیت های گردشگری، سفر گردشگران به کیش افزایش یابد و مسافران بتوانند از برنامهها و ظرفیتهای جشنواره کیش ۰۵ استفاده کنند.