به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با تلاش برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی، آیین کلنگ‌زنی طرح شهرک گلخانه‌ای زرین‌دشت پویا با حضور نماینده مجلس و مسئولان شهرستانی زرین دشت برگزار شد.

این طرح که به عنوان یکی از طرح‌های پیشران در توسعه کشاورزی منطقه شناخته می‌شود، در فاز اول خود در مساحتی افزون بر ۲۰ هکتار اجرایی می‌شود.

برای عملیاتی شدن این فاز، مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری اولیه صورت گرفته است.

نوع کاربری پیش‌بینی شده برای این شهرک گلخانه‌ای، تمرکز بر تولید محصولات گلخانه‌ای شامل گیاهان گرمسیری، سبزی و صیفی‌جات است که با توجه به اقلیم منطقه، پتانسیل بالایی برای تولید با کیفیت و صادرات‌محور دارد.

اجرای این طرح علاوه بر بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر از نیرو‌های بومی منطقه را فراهم می‌کند که گامی موثر برای رفع دغدغه‌های اشتغال در زرین‌دشت محسوب می‌شود.