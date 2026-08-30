مادر شهید مفقودالاثر سید جلیل دریاباری پس از ۴۵ سال چشم‌انتظاری در روستای قلعه‌کش بخش دشت‌سر آمل دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه‌خانم سیده رعنا دریاباری در ۹۵ سالگی بر اثر کهولت سن و سکته مغزی، عصر جمعه در بیمارستان شمال آمل دار فانی را وداع گفت.

پیکر این مادر شهید، همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر دستان مردم شهیدپرور روستای قلعه‌کش تشییع و در آرامستان این روستا در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

شهید سید جلیل دریاباری متولد سال ۱۳۴۳ بود که سال ۱۳۶۰ در منطقه شیاکو در غرب کشور مفقودالاثر و به شهادت رسید.

پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، پیکر شهید دریاباری به میهن بازنگشت و لباس این شهید در آرامگاه روستای قلعه‌کش به عنوان یادگار او به خاک سپرده شد.

اکنون پس از ۴۵ سال، مادر این شهید نیز در جوار فرزندش آرام گرفت.