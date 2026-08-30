در دنیای امروز، افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی، از جمله عواملی است که موجب افزایش میزان ناباروری نسبت به گذشته شده است.

افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی، از عوامل افزایش ناباروری

افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی، از عوامل افزایش ناباروری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر مشهدی، فلوشیپ ناباروری، با اشاره به دلایل ناباروری گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل ناباروری در سال‌های اخیر، افزایش سن بارداری مادر است که می‌تواند با کاهش کیفیت و ذخیره تخمدان همراه باشد و احتمال ناباروری در زنان را افزایش دهد.

مجازات قانونی برای سقط عمدی جنین

قوانین مربوط به سقط جنین، برای مواردی که سقط بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

محمد محمدی، قاضی ویژه کمیسیون سقط جنین، با بیان اینکه سقط عمدی جنین دارای دیه است، گفت: در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای پزشک، ماما و افرادی که وسایل یا داروهای سقط را توزیع می‌کنند، در صورت ارتکاب تخلف، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

پویش «من هم ناجی می‌شوم» در استان مرکزی

مجمع فعالان جمعیت استان مرکزی با اجرای پویش «من هم ناجی می‌شوم»، به دنبال کاهش آمار سقط عمدی جنین است.

در این طرح، افرادی که از خانواده‌ای مطلع هستند که قصد سقط عمدی جنین دارد، می‌توانند موضوع را به مجمع فعالان جمعیت استان معرفی کنند تا مشاوران حفظ حیات جنین، با ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم، برای جلوگیری از این اقدام و کمک به حفظ جان جنین اقدام کنند.

آغاز ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

ثبت‌نام تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری آغاز شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از خانواده‌های بازنشستگان و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان آنان در نظر گرفته شده و مبلغ آن در این دوره به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به واجدان شرایط پرداخت می‌شود.

تنها فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق که تاریخ عقد آنان از اول مهرماه ۱۴۰۳ تا اول مهرماه ۱۴۰۵، یعنی روز پایانی مهلت ثبت‌نام، باشد، می‌توانند برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کنند.