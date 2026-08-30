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صبح امروز مداخله سریع تیم RIT آتش نشانی در حریق گسترده سردخانه ورودی شهر جهرم موجب خاموش شدن این آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس سازمان آتشنشانی جهرم گفت: وقوع آتش سوزی در شهر جهرم، محور جهرم ـ قیر به سامانه آتشنشانی جهرم اعلام شد.
محسن عشایری افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از سوی مرکز فرماندهی آتش نشانی، نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: در این عملیات، چهار دستگاه خودروی آتشنشانی و ۱۷ آتشنشان حضور داشتند که با اقدام سریع و عملیات هدفمند در چهارچوب ICS تخصصی، حریق در سردخانه مهار و از گسترش آتش به بخشهای مجاور جلوگیری شد.
عشایری بیان کرد: درجه اهمیت این حادثه به جهت مجاورت در کنار جایگاه سوخت، ارزیابی ریسک فرماندهی عملیات را که توسط کارشناسان HSE سازمان هشدار داده شد دوچندان کرده بود طوری که در صورت سرایت شعلهها میتوانست پیامدهای بسیار سنگین و گسترده تری به دنبال داشته باشد و با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و مداخله سریع آنها طبق استاندارد NFPA، از سرایت آتش و وقوع یک حادثه بزرگتر جلوگیری شد.
او افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت و با تلاش آتشنشانان، عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام شد.
عشایری اضافه کرد: در جریان این عملیات، تجمع و ازدحام شهروندان در اطراف محل حادثه باعث کندی روند امدادرسانی و دسترسی خودروهای آتشنشانی به محل حریق شد که از شهروندان درخواست میشود در چنین مواقعی ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن و توقف در محدوده حادثه خودداری کنند و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.
رئیس سازمان آتشنشانی جهرم در پایان گفت: علت حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در حال پیگیری است.