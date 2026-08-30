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نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت بصیرت و استقامت در جامعه گفت: استقامت بدون شناخت و آگاهی کافی نیست و جامعه باید مسائل را عمیق و فراتر از ظاهر حوادث ببیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست هماندیشی «امت احمد(ص)» همزمان با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) با حضور آیتالله محمدباقر محمدیلائینی، حجتالاسلام باباخوانی رئیس شورای هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی کشور و جمعی از هیأتهای مذهبی و تشکلهای شاخص شرق استان برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در این نشست با تأکید بر نقش هیأتهای مذهبی در تقویت جبهه فرهنگی، جهاد تبیین و بصیرتافزایی گفت: جامعه در کنار استقامت، به شناخت و آگاهی عمیق برای تشخیص صحیح مسائل نیاز دارد.
آیتالله محمدیلائینی افزود: اگر رهبری استقامت و شجاعت نداشته باشد حرکت جامعه به نتیجه نمیرسد و از سوی دیگر، استقامت مردم بدون بصیرت و شناخت نیز نمیتواند همراهی مؤثر و آگاهانهای ایجاد کند.
وی با اشاره به ماجرای حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع)، ادامه داد: انسان گاهی به دلیل ندیدن ابعاد پنهان یک مسئله، ممکن است نسبت به یک تصمیم یا اتفاق اعتراض کند و به همین دلیل جامعه به بصیرت و شناخت دقیق نیازمند است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به ویژگیهای حضرت عباس(ع) در بصیرت و شناخت، گفت: امروز نیز باید مسائل را عمیقتر دید و تنها به ظاهر حوادث اکتفا نکرد.
آیتالله محمدیلائینی با قدردانی از حضور مردم در مقاطع مختلف، اظهار کرد: مردم ایران در شرایط حساس نشان دادهاند که هم اهل بصیرت هستند و هم اهل مقاومت و ایستادگی.
وی همچنین با گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر اهمیت وحدت و انسجام جامعه و استمرار فعالیتهای فرهنگی و دینی تأکید کرد.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی کشور نیز با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی هیأتها گفت: هیأتهای مذهبی رسالت مهم جهاد تبیین را بر عهده دارند.
حجتالاسلام باباخوانی افزود: هیأتهای مذهبی در روزهای اخیر در سراسر کشور در میدان حضور داشتند و به عنوان سنگر جهاد تبیین، روشنگری و مقاومت در برابر دشمن ایفای نقش کردند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و شخصیتهای کشور ادامه داد: امروز پرچم خونخواهی به دست هیأتهای مذهبی کشور است و بیش از یکصد هزار هیأت مذهبی این پرچم را بر دوش دارند.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی کشور گفت: این پرچم از خونخواهی اباعبدالله الحسین(ع) آغاز شده و تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران نیز از فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ هیأت مذهبی در استان خبر داد و گفت: این هیأتها در عرصه اقامه دین، احیای شعائر اسلامی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنند.
حجتالاسلام شریفتبار افزود: گردهمایی هیأتهای شاخص، مداحان و ستایشگران اهلبیت(ع) استان فرصتی برای گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، تقدیر از هیأتهای مذهبی و تأکید بر استمرار نقشآفرینی آنان در عرصههای مهم انقلاب اسلامی بود.
وی ادامه داد: دیدار هیأتهای مذهبی با نماینده ولیفقیه در مازندران فرصتی برای بهرهگیری از رهنمودهای ایشان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
در پایان این نشست بر استمرار حضور فعال هیأتهای مذهبی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، تقویت وحدت و حرکت هماهنگ این مجموعهها در مسیر جهاد تبیین تأکید شد.