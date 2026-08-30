به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آخرین روز از هفته دولت ۱۵۲ طرح با هزینه هزار و ۹۵۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به بهر برداری رسید.



مردم شهرستان زیرکوه از ۹۰ طرح با هزینه هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان بهره‌مند شدند و عملیات اجرایی دو طرح با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان در روستای حسن آباد شهرستان زیرکوه آغاز شد.



در شهرستان طبس نیز ۵۸ طرح با هزینه ۲۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید، که بهره برداری طرح‌های مدیریت توزیع نیروی برق، طرح‌های عمرانی و شهرداری از جمله این طرح هاست.



در شهرستان سربیشه نیز مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماخونیک با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.



در شهرستان درمیان نیز ۴ طرح با هزینه هفتاد و یک میلیارد و صدو هشتاد میلیون تومان به بهره برداری رسید، که بهره برداری از بنده خاکی سیل در روستای منصورآباد، بهره برداری از سایت اینترنتی پرسرعت همراه اول روستای نوغاب آنیک از جمله طرح های افتتاح شده در شهرستان درمیان است.

عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهیدا از دیگر برنامه‌های امروز بود.