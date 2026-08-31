به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خیریه یاران غدیر در مسجد امیرالمؤمنین ع در ۱۸ دی سال ۱۴۰۴ به همراه بخشی از مسجد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شد و بیش از ۶ میلیارد تومان به آن خسارت وارد شد.

این خیریه مردمی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد بیش از ۱۰۰ خانواده نیازمند را به صورت مستقیم و ۵۰۰ خانواده را هم غیر مستقیم تحت پوشش قرار داده است.

پس از همراهی مردم بیش از یک میلیارد و پانصد تومان کمک‌های نقدی مردم در این مدت جمع آوری شد و این خیریه بازسازی و مجدد به چرخه خدمت در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) برگشت.

مسجد امیرالمؤمنین (ع) همراه با خیریه یاران غدیر در این روز‌ها و شب‌ها و پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم با حضور پرشور مردم علی الخصوص جوانان و نوجوانان میدان دار برای دفاع از انقلاب و آرمان‌های ایران اسلامی بوده‌اند.

در حال حاضر این خیریه و مسجد با همراهی مردم محله سالانه چند دست جهیزیه هم برای نوعروسان کم بضاعت تهیه و به آنها برای شروع زندگی مشترک کمک می‌کنند.