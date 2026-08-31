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خیریه یاران غدیر در مسجد امیرالمؤمنین (ع) با همت مردم محله بهارستان در ملک شهر اصفهان دوباره به چرخه فعالیت بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خیریه یاران غدیر در مسجد امیرالمؤمنین ع در ۱۸ دی سال ۱۴۰۴ به همراه بخشی از مسجد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شد و بیش از ۶ میلیارد تومان به آن خسارت وارد شد.
این خیریه مردمی که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد بیش از ۱۰۰ خانواده نیازمند را به صورت مستقیم و ۵۰۰ خانواده را هم غیر مستقیم تحت پوشش قرار داده است.
پس از همراهی مردم بیش از یک میلیارد و پانصد تومان کمکهای نقدی مردم در این مدت جمع آوری شد و این خیریه بازسازی و مجدد به چرخه خدمت در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) برگشت.
مسجد امیرالمؤمنین (ع) همراه با خیریه یاران غدیر در این روزها و شبها و پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم با حضور پرشور مردم علی الخصوص جوانان و نوجوانان میدان دار برای دفاع از انقلاب و آرمانهای ایران اسلامی بودهاند.
در حال حاضر این خیریه و مسجد با همراهی مردم محله سالانه چند دست جهیزیه هم برای نوعروسان کم بضاعت تهیه و به آنها برای شروع زندگی مشترک کمک میکنند.