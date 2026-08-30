به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، دکتر آوات کریمی با بیان اینکه در این زایمان‌ها ۱۵ نوزاد، شامل هشت دختر و هفت پسر متولد شدند، اظهار کرد: در نخستین مورد از زایمان‌های سه‌قلویی، مادری ۳۱ ساله و ساکن سنندج، سه نوزاد دختر به دنیا آورد که وزن آنها به ترتیب هزار و ۸۸۰ گرم، هزار و ۶۶۰ گرم و هزار و ۷۷۰ گرم است و هر سه نوزاد پس از تولد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان NICU۲ بستری شدند.

وی افزود: در دومین مورد، مادری ۲۰ ساله و ساکن مریوان، سه نوزاد شامل یک پسر و ۲ دختر به دنیا آورد که وزن آنها به ترتیب هزار و ۶۶۰ گرم، هزار و ۵۰۰ گرم و هزار و ۸۰۰ گرم است و هر سه نوزاد در بخش NICU۱ بستری و تحت مراقبت و پایش تخصصی قرار دارند.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج ادامه داد: سومین زایمان سه‌قلویی نیز مربوط به مادری ۳۶ ساله و ساکن سنندج بود که سه نوزاد شامل یک پسر و ۲ دختر به دنیا آورد و وزن این نوزادان به ترتیب ۲ هزار و ۲۰۰ گرم، ۲هزار و ۸۰۰ گرم و ۲ هزار و ۲۶۰ گرم است و هر سه نوزاد در بخش NICU۱ بستری و تحت مراقبت تیم درمان قرار دارند.

کریمی با اشاره به سه زایمان دوقلویی انجام‌شده طی همین بازه زمانی، اضافه کرد: در این سه زایمان نیز در مجموع ۶ نوزاد شامل سه دختر و سه پسر متولد شدند و نوزادان متناسب با شرایط خود در بخش‌های مرتبط بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند.